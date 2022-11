Range Rover brandt uit na technisch defect in Ingelmunster

Langs de Kortrijkstraat in Ingelmunster is woensdag kort na de middag een auto uitgebrand. Er raakte niemand gewond.

Omstreeks 13 uur reed een man met zijn bedrijfswagen Range Rover Evoque van het Stationsplein in Ingelmunster richting Ringlaan (N50). Plots verscheen op het dashboard een foutmelding. De chauffeur kon de wagen nog wat naar de rechterkant van de weg verplaatsen.

Toen hij uitstapte, ontsnapte al rook van onder de motorkap. Hij slaagde er nog snel in enkele spullen bijeen te scharrelen en de hulpdiensten te bellen. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al in lichterlaaie. De auto is volledig vernield. Vermoedelijk ligt een technisch defect onder de motorkap aan de oorzaak. (LSi)