Pyromaan bedreigt slapende familie met metershoge vlammen: : “Zonder toevallige passanten hadden we dit misschien niet overleefd”

De familie Hennin dankt hun hele hebben en houden aan een groep muzikanten, die hen ’s nachts alarmeerden, omdat de haag naast hun woning in lichterlaaie stond. Pas achteraf kwam de grootste schok: het vuur bleek aangestoken. De politie zou een verdachte opgepakt hebben. “Wie wou ons zoiets aandoen? En waarom? We beleefden de schrik van ons leven.”

Donderdag, 23.20 uur. Enkele leden van ‘crazy coverband’ Ze Quaffeurz rijden samen huiswaarts naar Waregem na een optreden in Noordschote.

“Op de Diksmuidseweg bij Ieper merkten we plots een groot licht, dat alsmaar groter werd”, getuigt bandlid Bart Brasseur (50) uit Zulte. “Toen we dichter reden, zagen we hoe een haag in lichterlaaie stond. Een paar bandleden verwittigden meteen de hulpdiensten en ik ging op de ramen en deuren kloppen van de woning achter de haag.”

Daar lagen Dorine Meeuw (56), Johan Vercruysse (54) en Milan Hennin (6) te slapen. “Ik was nog wakker en schrok me rot, vooral toen ik ‘braaand’ hoorde”, vertelt Mathias Hennin (30).

Alle bewoners stormden naar buiten en reden hun geparkeerde wagens weg van de haag, die bestaat uit sparrenbomen en helemaal rond de woning loopt. Daarna begonnen ze te blussen met een tuinslang en emmers water, in afwachting van de komst van de brandweer.

In de hectiek kwam Dorine ten val. “Ik was volledig in paniek. Het vuur verspreidde zich razendsnel en bedreigde ons huis. Mijn verwondingen bleven gelukkig beperkt tot schaafwonden.”

Aangestoken papier- en kartonresten

De toegesnelde brandweerlieden konden voorkomen dat de vlammen oversloegen op de woning van de familie. De brievenbus en zo’n vijftien meter haag zijn volledig vernield, net als de internetverbinding en andere leidingen aan de elektriciteitspaal voor de haag. Toen het vuur gedoofd was, waren stukjes karton te zien tussen de verbrande sparrenbomen.

“Het ging om resten van papier en karton, die op drie meter van de haag gezet waren voor de afvalophaling ’s anderendaags”, aldus Mathias. “Iemand had alles tegen en tussen de haag gezet en in brand gestoken, mogelijk met brandversnellers.”

Hierdoor kon de familie, die meteen klacht neerlegde tegen onbekenden, de slaap niet meer vatten. “Wie wou ons zoiets aandoen? En waarom? Voor zover we weten hebben we met niemand ruzie of problemen”, vervolgt Mathias. “Dit zijn toch geen kwajongensstreken meer, hé. We beleefden de schrik van ons leven. Enkele minuten later… en het was kermis! Gelukkig kwam er later op de nacht nog een verlossend telefoontje. Even na de brand zou de politie een verdachte opgepakt hebben in de buurt. Het zou gaan om iemand op de dool, die eerder ook elders brandstichtte.”

Traktatie

In de loop van vrijdag bevestigde de lokale politie dat het ging om brandstichting. “Maar we kunnen geen verdere info verstrekken, in het belang van het onderzoek”, zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

“Milan bleef nog de hele nacht wakker, zo bang was hij. Maar het kon erger: zonder die reddende muzikanten hadden we dit misschien niet overleefd. We zijn hen bijzonder dankbaar en zullen eens goed trakteren”, belooft Mathias.

“Goh, dat hoeft niet hoor”, reageert Bart. “Daarvoor deden we het niet. Mensen moeten elkaar helpen. We verwachten hetzelfde, als zoiets bij ons zou gebeuren.” (TP)