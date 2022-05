Proxy Delhaize wellicht langere tijd gesloten na brand in keuken

Een zware brand richtte woensdagochtend veel schade aan in de Proxy Delhaize en de inpandige Buurtslagers op het Zarrenplein in Zarren. Het vuur ontstond allicht bij een koffiezetapparaat in de keuken voor het personeel van de supermarkt.

In de winkel is er veel roet-, geur- en waterschade. Een groot stuk van de winkel ziet zwart. “Hoe lang de winkel gesloten zal blijven is onduidelijk”, zegt burgemeester Karolien Damman.

Het vuur werd rond 7.20 uur woensdagochtend opgemerkt door de slager van de Buurtslagers in de winkel. “Die man was op weg om alles op te starten toen hij een bericht kreeg dat er een stroomuitval was”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “Hij was snel ter plaatse en schakelde een tweede circuit in maar ook dat viel uit. Meteen daarna merkte hij rook op en ontdekte de uitslaande brand in de privékeuken voor het personeel van de supermarkt. Hij sloot de deuren en belde de hulpdiensten.”

Langdurig geventileerd

De brandweer was snel ter plaatse maar het vuur was moeilijk te bereiken. “Via de zijkant werd binnen gegaan door de slagerij en ook de garagepoort aan de voorzijde werd open gezaagd”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “Ook de inkomdeur van de winkel zelf werd geforceerd omdat er erg veel rook binnen was. Het vuur in de keuken was relatief snel onder controle maar de plaats brandde volledig uit. Er werd langdurig geventileerd aan alle zijden.” De winkel bevindt zich in een residentie waar vijf appartementen gevestigd zijn. Twee daarvan staan leeg, de bewoner van het dakappartement was niet thuis en drie bewoners uit de andere flats, vlak boven de winkel, werden geëvacueerd. Die twee flats zijn tijdelijk onbewoonbaar.” De oorzaak ligt wellicht bij een kortsluiting in een koffiezetapparaat waarna het vuur snel oversloeg.

Alle producten vernietigd

Burgemeester Karolien Damman kwam ter plaatse en sprak met de uitbaters van de winkel en slagerij die net als het personeel dat toekwam aangeslagen waren. “Er werken vijf personeelsleden in de Proxy Delhaize zelf en daarnaast personeel van de slagerij”, zegt Damman. “De schade in de winkel is groot. Alles zit onder een dikke roetlaag en er is veel rookschade. Het is nog onduidelijk hoe lang de winkel hierdoor gesloten zal blijven. We traden in overleg met de drie geëvacueerde bewoners en omwille van de geurhinder blijven ze hier best even niet. Zij kunnen terecht bij familie.” Vandaag en de komende dagen wordt samengezeten met de verzekeraar en wellicht ook het Federaal Voedselagentschap (FAVV). De kans is groot dat alle producten in de winkel voor de vuilnisbak zijn en vernietigd moeten worden. Volgens de eerste prognoses zal de zaak minstens een week gesloten blijven. Het Postpunt binnen is ook onbeschikbaar. Wat er met het personeel zal gebeuren is nog niet duidelijk. (JH)