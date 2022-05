Proxy Delhaize kan open blijven, ondanks brand aan achterkant van het gebouw

Woensdagmiddag werd het personeel van de Proxy Delhaize langs de Molenstraat in Dentergem opgeschrikt door een brand achteraan het gebouw. Wat kartonafval vatte vuur en dit sloeg over op het afdak waaronder de boodschappenkarren stonden. Enkele werknemers konden het vuur zelf blussen.

Het vuur ontstond rond 12.30 uur woensdagmiddag. Enkele medewerkers hielden net hun lunchpauze en merkten zo het vuur op. De pauzeruimte bevindt zich immers op het eerste verdiep achteraan het gebouw en de brand woedde vlak onder het raam. “We hoorden een knal en gekraak”, vertelt een medewerkster van de winkel. “We zagen ook de rook langs het raam.”

Ze snelden naar buiten en een dappere winkelbediende trok nog snel enkele palletten weg die dichtbij de vuurhaard stonden. “Daarna hebben we met enkele brandblussers vanuit de winkel het vuur kunnen blussen.” De brandweer kwam ter plaatse maar moest enkel wat nablussen.

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend maar de schade is aanzienlijk. Het afdak van de winkelkarren brandde voor de helft op, drie winkelkarren blijven zwartgeblakerd achter. “Gelukkig zijn er geen gewonden en komen we er met de schrik van af”, zegt zaakvoerster Sabine Levrau. “Ik zal zelf meehelpen om de rommel achteraan op te ruimen, intussen kan de winkel gewoon open blijven.”