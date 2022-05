Woensdagmiddag even voor 16 uur begon een motor van een afzuiginstallatie hevig te roken in de berging van een villa in de Molleree in Hertsberge, Oostkamp.

De brandweer had de situatie snel onder controle en diende minimaal tussen te komen.

Het volstond om de rokende en oververhitte motor te demonteren.

Niemand raakte gewond. De schade was minimaal.