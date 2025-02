Probleem met pelletkachel zet woning onder de rook

De brandweer van Diksmuide-Leke en post Koekelare werden woensdagavond opgeroepen na een melding van een woningbrand in Koekelare. Een probleem met een pelletkachel binnen bleek de boosdoener te zijn.

Een bewoonster van een woning in de Bezantenstraat in Koekelare belde woensdagavond rond 20.45 uur de hulpdiensten op. Ze had haar woning beneden volledig onder de rook gevonden en vreesde voor een woningbrand. Posten Koekelare en Diksmuide-Leke snelden ter plaatse. “Het bleek om een probleem te gaan met een pelletkachel die slecht functioneerde”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Volgens de bewoonster was dat al de tweede keer. Zij had de kachel uitgezet en wij deden nog een grondige controle, onder andere van het schouwkanaal. Alles was snel onder controle en na het ventileren van de woning konden we terugkeren.”

Omdat de vrouw mogelijks teveel rook had ingeademd, kwam ook nog een ziekenwagen preventief ter plaatse om de vrouw een medische check-up te geven. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. (JH)