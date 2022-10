Potje op vuur zorgt voor schade in Blankenberge

Vrijdagmiddag even na 17 uur is brand uitgebroken in een woonhuis in de Leneburgstraat in Blankenberge. De bewoner had zijn pot die op het vuur stond uit het oog verloren en die vatte vuur.

De vlam sloeg over in de dampkap en dat zorgde voor nogal wat schade. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. Twee mensen raakten bevangen door de rook en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De schade bleef wel beperkt tot de keuken.