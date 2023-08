Potje op vuur veroorzaakt enorme schade in appartement in Izegem: keuken volledig uitgebrand

Een zware keukenbrand bracht woensdagmiddag omstreeks 16.30 uur veel schade aan een appartement in de Kortrijksestraat in Izegem aan. Een potje op het vuur was de boosdoener.

Omstreeks 16.30 uur werd de brandweer opgeroepen naar de Kortrijksestraat. Daar was even voordien een keukenbrand ontstaan in de onderste flat van een appartementsgebouw met drie woningen.

“Mijn vriendin belde me op dat er brand ontstaan was in de keuken”, aldus de bewoner, die onmiddellijk ter plaatse kwam.

Ook de brandweer snelde naar de Kortrijksestraat. Op dat ogenblik had de dampkap in de keuken ook al vuur gevat. “De brand werd veroorzaakt door een potje op het vuur. De schade aan de keuken is heel erg groot. Die brandde helemaal uit”, aldus brandweerofficier Stefaan Vermeersch.

In de onderste flat is er ook behoorlijk wat rookschade. De brandweer raadde de bewoners aan om tijdelijk een andere slaapplaats te zoeken.

Bejaarde vrouw kan terug naar woning

De bewoonster van de flat op de tweede verdieping, een 95-jarige vrouw, werd na het uitbreken van de brand opgevangen door enkele buren. “Ook in haar flat hing er behoorlijk wat rook, maar nadat we het appartement geventileerd hadden kon zij terug naar haar woning”, aldus Vermeersch.

De rook steeg ook op naar de bovenste flat van het appartementsgebouw. Daar woonde tot op vandaag nog niemand. “Maar het appartement is wel verhuurd. De toekomstige bewoner trekt er binnenkort in”, aldus de huisbaas, die kort na het uitbreken van de brand ook naar de Kortrijksestraat afzakte om te kijken wat er precies gaande was.