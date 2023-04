Potje op het vuur zorgt voor woningbrand in Menen: “Erger vermeden dankzij alerte buren”

Maandag brak brand uit in een woning in de Generaal Lemanstraat in Menen. Een overkokend potje op het kookvuur bleek de boosdoener. Dankzij alerte buren kon erger worden vermeden.

Rond 11:30 uur bereikte de noodoproep de hulpdiensten. Enkele buren hadden opgemerkt hoe er rook vanonder de voordeur kwam van de getroffen woning. “De bewoner, een krasse 90-er, had een potje op het kookvuur geplaatst en was nadien in slaap gevallen in de zetel. Godzijdank hebben de buren het tafereel opgemerkt want dit kon heel wat slechter zijn afgelopen.”

Woning gevuld met rook

De brandweerofficier ter plaatse kon, nadat zijn manschappen de plaats hadden verlaten, ook het belang van een goed werkende rookdetector onderstrepen. “De volledige woning was gevuld met rook, terwijl de man lag te slapen in zijn zetel. Er waren dan wel rookdetectors, die de persoon hadden kunnen wekken, alleen waren de batterijen plat. We mogen er eigenlijk niet aan denken wat er zou zijn gebeurd, mochten de buren de rook niet hebben opgemerkt.”

De woning werd grondig verlucht, waardoor de brandweer al snel de plaats kon verlaten. De verkeershinder bleef erg beperkt.