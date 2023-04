Potje met olie zorgt voor woningbrand in Zwevegem

Maandagnamiddag even voor 16 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de Kouterstraat in Zwevegem. Eens ter plaatse bleek het gelukkig nogal mee te vallen.

De bewoonster had opgemerkt dat een potje olie op het fornuis vuur had gevat. Ze reageerde koelbloedig en kon nog een deksel op het potje gooien, daarna ging ze buiten wachten op de brandweer.

Rookontwikkeling

Zij dienden niet te blussen. Ze plaatsten het potje buiten en omdat er toch wat rookontwikkeling was en verluchtten de woning met een grote ventilator.