Politie kan brandende vuilniszak vlakbij bos in Bortierlaan in De Panne op tijd blussen

In de nacht van maandag op dinsdag liep bij de hulpdiensten een melding binnen van een buitenbrand in de Bortierlaan in De Panne.

Rond 1.25 uur zag daar iemand hoe een vuilniszak die langs straat vlakbij het bos in brand stond. Zowel de politie als de brandweer rukten snel uit. De politie was als eerste ter plaatse en kon met de poederblusser van in het politievoertuig de vuilniszak snel blussen vooraleer er uitbreiding zou komen.

Vlak daarna kwam de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk werd de brand gecategoriseerd als een accidentele brand. (JH)