Politie en brandweer zoeken urenlang naar man met beperking die vluchtte voor brandje in Lichtervelde

Politie en brandweer zochten maandagavond urenlang naar een man met een beperking. Die was vanuit de Potteriestraat, in het centrum van Lichtervelde, gevlucht nadat er een kleine brand was ontstaan.

Maandagavond ontstond er omstreeks 18.30 uur een kleine brand op de site van Potterie 16 langs de Potteriestraat in Lichtervelde. Daar leven mensen met een beperking die verbonden zijn aan De Vleugels, de voorziening uit Klerken. De brandweer van Lichtervelde werd opgeroepen omdat er klein brandje was ontstaan in een van de kamers. Het voorval ging gepaard met wat rookontwikkeling. Bij aankomst moest de brandweer nog nauwelijks tussenkomen. Het brandje was inmiddels al geblust en enkel wat ventilatiewerken moesten nog uitgevoerd worden.

De bewoner, een man met een beperking, was na het voorval gevlucht. Mede doordat de begeleiders zich zorgen maakten over de man, werd een zoekactie opgestart. Zowel brandweer als politie werden ingeschakeld om de vermiste persoon te vinden. Terwijl combi’s in en rond de gemeente rondreden, zochten verschillende brandweermannen te voet in de buurt van het voorval. Uren verstreken, maar het waren uiteindelijk medewerkers van de politiezone Kouter die de man midden in de nacht terugvonden. De persoon stelt het goed.