PMD-zak vat vuur in appartement in Blankenberge, weerspannige bewoner aangehouden

Dinsdagavond rond 22.30 uur brak er band uit in een gelijkvloers appartement in de Franchommelaan in Blankenberge.

De brand deed het brandalarm afgaan en een zestal bewoners evacueerden het gebouw. De bewoner kon de brand zelf blussen. De oorzaak van de brand was een PMD-zak die te dicht bij een elektrisch vuur stond. Dat zorgde voor wat rook en geurhinder. De bewoner was blijkbaar niet opgezet met de komst van de hulpdiensten en was wat weerspannig. Hij werd dan ook prompt aangehouden. Hij werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht. Het zou niet de eerste keer zijn dat de bewoner voor problemen zorgt in het appartementencomplex. De andere bewoners konden na 20 minuten terug naar hun eigen woonst.