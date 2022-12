Pluimveebedrijf Haerinck terug aan de slag na zware brand afgelopen weekend: “Wellicht ontstaan door kortsluiting in vrachtwagen”

Het pluimveebedrijf Haerinck Services kan deze week gewoon aan de slag na de zware brand, die er zaterdagochtend uitbrak. Drie vrachtwagens gingen in vlammen op met veel rookontwikkeling en enkele ontploffingen. “De uitgebrande voertuigen werden vervangen en deze week gaan we gewoon door. Wellicht is de brand ontstaan door een elektrische kortsluiting in een van de vrachtwagens”, vertelt zaakvoerder Mathieu Haerinck.

Het pluimveebedrijf Haerinck Services raakte zaterdagochtend drie vrachtwagens kwijt door een hevige brand. “Gelukkig hebben we voldoende reserve om deze week verder te kunnen. Er is een hoop materiële schade, maar daar blijft het bij. De gebouwen raakten niet beschadigd en het materiaal kan vervangen worden”, zegt zaakvoerder Mathieu Haerinck.

“Een van onze werknemers, die het vuur nog probeerde te doven, liep lichte brandwonden op aan het gezicht en blijft nu thuis om te herstellen”

De brand ontstond in een van de vrachtwagens en sloeg daarna over naar nog twee andere vrachtwagens. “Er konden nog enkele andere voertuigen, die dichtbij stonden, verzet worden. Een van onze medewerkers probeerde het vuur nog te doven en liep zo lichte brandwonden op aan het gezicht. Die persoon blijft nu thuis om te herstellen.”

Oorzaak wellicht kortsluiting

Het deel van de parkeerruimte bij het bedrijf Haerinck, waar de brand plaatsvond, werd afgezet. “Er is een team ter plaatse gekomen om de nodige vaststellingen te doen. We mijden die plaats en doen gewoon door met de rest van het bedrijfsterrein. Het onderzoek loopt nog, maar waarschijnlijk ontstond de brand door een elektrische kortsluiting in een van de drie vrachtwagens. De komende weken zullen we de parkeerruimte opnieuw volledig vrijmaken en opkuisen”, besluit Haerinck.