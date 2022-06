Pizzarestaurant Il Mercado op Gemeenteplein in Knokke-Heist tijdje gesloten na brand met veel schade

Maandagmiddag rond 12:30 uur merkten voorbijgangers rook op ter hoogte van het Pizzarestaurant Il Mercado op het Gemeenteplein in Knokke-Heist.

Op het ogenblik van de brand was het restaurant gesloten en was niemand aanwezig. De brandweer had de brand snel onder controle. Het vuur ontstond ter hoogte van de pizzaoven en sprong over naar de afzuiginstallatie in het plafond.

De schade in de zaak is aanzienlijk. Het restaurant zal een tijd gesloten zijn.