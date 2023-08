Pikdorser brandt uit op veld in Diksmuide

In een weiland ter hoogte van de Kaaskerkestraat in de Diksmuidse deelgemeente Oostkerke vatte donderdagavond plots een pikdorser vuur. De landbouwmachine ging volledig in vlammen op.

De pikdorser werd gebruikt om het land te bewerken. Maar dat ging donderdagavond iets na 20.00 uur plots volledig fout. De pikdorser vatte vuur, kort daarna vatte ook een deel van het weiland vuur door de vlammen van de pikdorser. De brand ging met een hevige rookontwikkeling gepaard die tot kilometers ver te zien was.

Verschillende brandweerposten snelden ter plaatse en konden het vuur blussen. Ze konden evenwel niet vermijden dat de pikdorser volledig uitbrandde. Niemand raakte gewond. (DM)