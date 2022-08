Personeelslid en brandweer krijgen machinebrand snel onder controle

In het plasticverwerkend bedrijf Socaplast in Houthulst ontstond maandagavond een brand in een schouw van een machine. Een personeelslid kon de grootste vlammen al doven waarna de brandweer het overnam.

Het was rond 21.20 uur toen een personeelslid de brand opmerkte. Het vuur ontstond in een schouw van een machine in het plasticverwerkend bedrijf Socaplast in de Melanedreef in Houthulst. Het ging om een machine die materiaal reinigt en die tijdens het verbrandingsproces vuur vatte. De vuurhaard situeerde zich in de schouw van de machine, maar in de ruimte was ook een zwarte rookpluim te zien. In afwachting van de komst van de brandweer ging een personeelslid zelf al de brand te lijf. Die slaagde erin om de grootste vlammen te doven. Bij aankomst van de brandweerposten van Houthulst en Langemark-Poelkapelle was het vuur snel onder controle. Er werd nog controle gedaan en de ruimte werd geventileerd. De schade bleef beperkt. (JH)