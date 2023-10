Even na 19 uur woensdagavond zorgde een defect aan een pelletkachel voor rookontwikkeling in een woonhuis in de Hogedaledreef in Oostkamp.

De bewoners belden de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. Buiten wat rook was er geen gevaar voor brand.

De brandweer kon dan ook snel terug richting kazerne. Een technicus zal de kachel dienen na te zien.