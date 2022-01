Pech blijft oud-militair achtervolgen: na eerst woning nu ook tuinhuis uitgebrand

“Ik heb mijn deel van de miserie nu wel gehad. Het mag stoppen.” Jochen Lefere uit Leke zucht als hij vertelt welke ellende hij de afgelopen 2,5 jaar meemaakte. “In augustus 2019 verloor ik mijn vrouw door complicaties na een operatie, vorig jaar hadden we een zware brand in huis en nu brandde ons tuinhuis volledig uit.”

Het was rond 00.30 uur maandagnacht toen Jochen, een jonge vijftiger en na 30 jaar als militair nu op rust, samen met zijn schoonmoeder Ilona (79) nog beneden zat. “Ze zei dat ze een mooie gloed zag, maar ik zag dat het om een ferme brand ging”, zegt Jochen. “Het tuinhuis stond in lichterlaaie. Er klonken zware knallen, wellicht van white spirit of verf. Mijn zoon ging met mijn schoonmoeder naar buiten terwijl ik de buren wekte want ik vreesde dat de brand zou overslaan.” De brandweer kon niet verhinderen dat het tuinhuis en de omheining van de buren volledig opbrandde. In het tuinhuis is alles verwoest.

Tweede brand in half jaar tijd

Voor Jochen roept de brand nare herinneringen op aan de brand van 26 mei. Om 3.45 uur ontstond toen brand in de keuken en moest hij eveneens zijn andersvalide schoonmoeder Ilona en tienerzoon evacueren. Hij kreeg toen een pluim van de brandweer. “Het vuur was toen ontstaan bij een koelkast en diepvriezer”, vervolgt Jochen. “De schade was groot want we konden hier zes weken niet wonen. Heel wat moest vernieuwd en opgeruimd worden. Maar ik zette er spoed achter want ik geef nooit op. Het leven hardde me.”

Vrouw verloren na operatie

Jochen kende de afgelopen 2,5 jaar immers veel tegenslag. “In augustus 2019 is mijn vrouw Rebekka overleden aan complicaties na een gastric bypassoperatie”, zucht hij. “Ze voelde zich slecht in haar vel omdat ze zichzelf te zwaar vond. Maar ze had blijkbaar niet gekende medische problemen en is na de operatie erg snel achteruit gegaan. Ze belandde thuis in coma en is kort daarna overleden. We woonden toen samen in Roeselare. Ik kon daar niet blijven, het werd me in dat huis te veel. Daarom kozen we voor een nieuw leven in een nieuw huis in een nieuwe regio, in Leke. Maar ook hier blijft de pech me volgen.”

Goudwerk van Rebekka gestolen

Niet alleen de branden en het verlies van Rebekka waren voor Jochen zwaar om dragen. Hij werd ook geconfronteerd met een laffe diefstal. “Boven de deurpost hing een fotokader van Rebekka, die versierd was met haar gouden kettingen. Ze werden gestolen toen we na de eerste brand tijdelijk elders woonden. Door wie weten we niet. Het maakt me erg kwaad. Door alle miserie sukkel ik zelf met mijn gezondheid. Ik kreeg al vier maagbloedingen en onderging ook al een operatie. Ik blijf nooit bij de pakken zitten maar ik heb mijn deel van de miserie nu wel gehad.” (JH)