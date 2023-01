Patrick (60) ontroostbaar nadat brand slaapkamer van verongelukte dochter vernielt: “Wie nog iets heeft van Sarah, schenk het me alstublieft”

“De kamer van Sarah is volledig uitgebrand. Alle meubels, kledij en schoolspullen. Alle foto’s en alles van haar begrafenis: het is allemaal weg.” Patrick Claeys (60) uit Houthulst is ontroostbaar nadat een zware dakbrand vrijdagavond zijn hoevewoning onbewoonbaar maakte waarbij vooral de slaapkamer van zijn verongelukte dochter Sarah vernield werd. “Dit voelt alsof ze ons een tweede keer ontnomen werd. Ik hoop dat mensen mij nog herinneringen aan Sarah kunnen bezorgen.”

De brand in de Msgr. Schottestraat werd vrijdagavond rond 19 uur door Patrick zelf ontdekt, toen hij alleen thuis was. “Ik was aan het bellen met mijn oudste zoon toen het brandalarm afging”, zegt Patrick. “Vreemd, zei ik tegen mijn zoon, want ik rook niets. Maar toen ik de trap op ging naar boven, zag ik geen steek door de rook.”

“Er was geen doorkomen aan. Nadat ik de brandweer belde en naar buiten vluchtte, sloegen de vlammen al door het dak.” De brand was ontstaan in de schouw maar nam snel uitbreiding. De hele bovenverdieping brandde uit. Patrick werd door de shock onwel en moest even voor verzorging naar het ziekenhuis.

Herinneringskamer voor Sarah

Dat Patrick onwel werd, overmand door verdriet, is te begrijpen. De brand woedde immers het felst in de slaapkamer van zijn verongelukte dochter Sarah. Zij stierf in november 2017 op 24-jarige leeftijd toen ze door een ijsplek verrast werd en tegen een boom botste met haar wagen. Op amper anderhalve kilometer van haar thuis. Het overlijden van de geliefde Sarah was een mokerslag, zeker voor haar papa, mama en twee broers.

“Haar slaapkamer werd ingericht als herinneringskamer”, zegt Patrick. “Haar bed, meubels en schoolspullen stonden mooi uitgestald. Ook haar kledij hing uit in de kamer. De kamer stond vol foto’s en cadeaus van vriendinnen. Ook alles van haar begrafenis was aanwezig. Het was een ode aan haar leven. Voor mij was het een toevluchtsoord, om zo dicht mogelijk bij Sarah te zijn. En nu is alles vernield. De brand heeft alles meegenomen; er schiet echt niets meer van over. Dit voelt alsof Sarah ons een tweede keer is ontnomen.”

Niet gespaard gebleven

De brand is een zoveelste tegenslag voor de familie. Tussen het tragische ongeval van Sarah en de brand van vrijdagavond brak er twee jaar geleden al een zware brand uit in het landbouwbedrijf. Door zelfontbranding van stro in een loods brandde die loods nagenoeg volledig uit. Ook dat was een serieuze tegenslag voor landbouwer Patrick.

“Soms overvalt de schrik me eigenlijk”, zegt Patrick. “De schrik om opnieuw overeind te krabbelen en door te gaan. De schrik om daarna opnieuw getroffen te worden door ellende. Maar ik moet vooruit. Ik wil mijn bedrijf niet in de steek laten. Dat is ook de reden waarom ik mijn verzekeraar vroeg om een woonunit te kunnen plaatsen op de boerderij. Ik kweek onder andere zeugen en moet er ’s nachts vaak bij zijn als er biggen geboren worden. Op dit moment verblijf ik bij vrienden. Ik wil iedereen al van harte bedanken voor de steun, onderdak en kleding die ik al kreeg.”

Oproep voor herinneringen

Ook nu probeert Patrick al zijn moed bijeen te rapen om door te gaan. Hoe moeilijk het ook is. “Dat het huis vernield is, is zwaar”, zegt hij. “Maar dat alle herinneringen aan Sarah weg zijn, is onwezenlijk. Mijn computer beneden liep waterschade op door de brand en ik weet niet of ik daar nog foto’s kan recupereren.”

“Sarah was enorm geliefd, bij talrijke vriendinnen en op haar werk in woonzorgcentrum Ter Linde in Gits. Ze zat vroeger op school in VISO Roeselare en zat in enkele verenigingen. Daarom zou ik aan iedereen willen vragen die nog iets heeft van herinneringen, foto’s of spullen van Sarah om mij die te schenken. Dit zou voor mij een wereld van verschil betekenen.” (JH)