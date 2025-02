Passant haalt bejaarde dame uit brandend huis in Heuvelland: “Ze raakte bevangen door de rook en was in shock”

In Heuvelland brak zondagnamiddag brand uit in een afgelegen woning. De bejaarde bewoonster kon tijdig ontkomen dankzij de hulp van een wandelaar. Ze moet voorlopig ander onderdak zoeken.

Brandweer Westhoek werd zondag rond 15.45 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw in Heuvelland. Het bleek te gaan om een brand in een afgelegen woning langs de Oude Bellestraat tussen de Heuvellandse deelgemeente Loker en de grens met Frankrijk.

Oude hoeve

“Het gaat om een oude hoeve”, verklaart Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) die ter plaatse kwam met eerste schepen Bart Vanacker. “De bewoonster is veilig, maar het huis is onbewoonbaar. De brand is ontstaan bij de kachel. Een wandelaar in de buurt belde de brandweer.”

Bejaarde dame gered

De bewoonster blijkt een bejaarde dame. “Gelukkig dat de wandelaar de rook opmerkte”, zegt Nico Debruyne, luitenant van Brandweer Westhoek. “De passant kon de bewoonster tijdig verwittigen en uit de woning halen. Zij bevond zich toen in de woning, maar niet op de plaats waar het brandde. Er is veel roet- en brandschade.”

“De dame raakte bevangen door de rook en was in shock”, aldus Debruyne. “Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Er werd geen schade vastgesteld in haar longen en bloed.”

(TP)