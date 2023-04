Pas gerenoveerde woning in Kuurne onbewoonbaar na felle brand

Een zware brand in de Haantjesstraat in Kuurne heeft maandagavond voor veel schade gezorgd in een pas gerenoveerde woning. Het huis is daardoor onbewoonbaar.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen door het dak. De brandweer slaagde erin om uitbreiding van de brand te voorkomen, maar het huis zelf is onbewoonbaar. Niemand raakte gewond, de bewoners kunnen terecht bij familie.

Burgemeester Francis Benoit deelt zijn medeleven mee aan de familie op Facebook: