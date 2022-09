Pas gerenoveerde woning in Kanegem onbewoonbaar na keukenbrand

De brandweer moest woensdagvoormiddag uitrukken naar de Ervestraat in Kanegem. Daar was brand uitgebroken in de keuken. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het pas gerenoveerde huis uiteindelijk onbewoonbaar werd. Er vielen geen slachtoffers.

Linda Geerolf was kort voor de middag aan het koken, toen de brand uitbrak. “Ik moest eventjes iets halen in de berging en toen ik terugkwam, viel de dampkap plots uit. Toen ik dichterbij kwam, hoorde ik ook geknetter en sloeg de dampkap terug aan. Meteen daarna sloegen de vlammen uit de dampkap. Ik heb toen meteen mijn kookvuur afgezet en via de BE112-app de brandweer verwittigd.”

Die stond een negental minuten later ook ter plaatse. “Ik vond het wel straf dat ze zo snel ter plaatse waren. Via de app kreeg ik ook meteen instructies die ik moest volgen. Zo heb ik alles afgelegd en afgesloten en ben ik naar buiten gelopen om de hekken open te zetten voor de brandweer.” Op het moment van de brand was Linda alleen thuis. “Het was eventjes beangstigend. Normaal gezien zorg ik op woensdag ook voor de kleinkinderen, maar juist vandaag gelukkig niet.”

Ondanks de snelle reactie, kon de brandweer – waarvan post Aarsele, Tielt en Ruiselede ter plaatse kwamen – niet verhinderen dat de brand uiteindelijk lelijk kon huishouden. In die mate zelfs dat het huis onbewoonbaar is verklaard. “Het vuur ontstond in de keuken, maar heeft zich verspreid naar de ruimtes ernaast en vooral erboven. Om de kleine vuurhaarden te blussen, moesten we daardoor op enkele plekken ook het dak uitbreken. Ook de rookschade is aanzienlijk”, aldus Wim De Vrieze, postoverste van de Aarseelse brandweer.

Een bitter pil voor de familie. Zij hadden afgelopen zomer nog maar net het huis eigenhandig gerenoveerd. “Dit is heel erg pijnlijk”, zei Linda aangeslagen. “We hebben het allemaal zelf gedaan”, pikte haar zoon in. “Het resultaat mocht ook gezien worden, maar ik vrees dat we nu opnieuw heel wat werk zullen hebben. Zo moet er al zeker een nieuw dak op de woning komen.” In tussentijd kunnen Linda en haar echtgenoot gelukkig wel bij haar zoon terecht.