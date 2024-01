“Pas als je in de miserie zit, ervaar je wie je echte vrienden zijn”: Trompettist Wim hoopt 1,5 jaar na de brand naar huis terug te kunnen keren

In januari 2023 brandde het huis van Hans Bossuyt (53) in Zwevegem haast volledig af. Ook een groot aantal muziekinstrumenten ontsnapten niet aan de vlammen, een drama voor de trompettist die met zijn instrumenten zijn brood verdient. Dankzij heel wat optredens, vele uren les trompet en niettegenstaande heel wat miserie bij de renovatie, hoopt hij tegen de zomer het huurappartement in Wevelgem te kunnen verlaten.

“De dagen na de brand was het zoeken wat er nog te redden viel”, zegt Hans. “Onder meer de piano en de klarinet waren verloren, de koperen blaasinstrumenten waren vuil en hadden deuken maar die heb ik nog kunnen recupereren. Massa’s partituren en andere documenten helaas niet. Een leven lang muziek ging zo in één avond haast helemaal verloren.”

Hulp van familie

Muziek is zonder twijfel de rode draad in zijn leven. Als jongeling leerde Hans klarinet spelen, op zijn zestiende werd hij echter verliefd op de trompet. Na zijn studies werkte hij bij Barco tot zijn liefde voor muziek het helemaal overnam. Op zesentwintigjarige leeftijd trok hij naar het conservatorium waar hij gedurende zes jaar studeerde. Uiteindelijk was hij 33 jaar toen zijn tweede leven begon. “Ik begon les te geven en met dat diploma nam men mij au sérieux als muzikant”, vervolgt Hans. “Momenteel geef ik trompetles aan vier verschillende academies, in Zwevegem, Harelbeke, Kortrijk en Gent. En speel ik bij heel wat muziekensembles. Nu onder meer bij Chelsy, Ze Quaffeurz, The Whodads, Bailamor, en Lester’s Blues.”

Renovatie

De vele uren lesgeven en optredens moeten geld in het laatje brengen, want dat is nodig. Na de brand diende het hele huis gerenoveerd te worden. Enkel de buitenmuren stonden er nog. Hans die afkomstig is van Deerlijk, en daarna vijftien jaar in Zwevegem woonde, huurt nu een flat in Wevelgem. Daar verblijft hij bijna een jaar, samen met zoontje Linus (11).

“Ik betaal er 1.000 euro huur voor mijn flat, ondertussen betaal ik ook verder de hypotheeklening van mijn woning. Ook 1.000 euro. En tenslotte de kosten voor de renovatie. Om de kosten te drukken probeer ik zelf alles te regelen. Afspraken met de loodgieter, metser of plakker. Dat slorpt heel wat energie en tijd op. Het gebeurt niet zo vaak dat iemands huis afbrandt, ‘en gelukkig heeft hij een verzekering’, zeggen de mensen al snel. Maar die verzekeringen dekken bijlange niet alles. Eigenlijk zou er bij zo’n woningbrand iemand moeten aangeduid worden die de hele renovatie voor zijn rekening neemt, maar daar krijg je geen hulp voor.”

Trompettist Hans: “Wevelgem is voor mij ideaal als uitvalsbasis, ik huur een appartement in de Koperdraadstraat.” © gf

Ondertussen is er een crowdfunding opgestart om Hans te ondersteunen. “Een vriend van mij startte die website op. Zeker goed bedoeld en iedere euro is welkom maar daarmee zal ik het helaas niet redden. Er was aanvankelijk ook sprake van een benefiet, maar iemand moet dat dan ook effectief kunnen coördineren, en uiteindelijk is dat er niet van gekomen.”

“Mensen vergeten snel, en uiteindelijk sta je er alleen voor. (denkt na) Alhoewel, niet helemaal alleen, ik heb heel veel steun gehad van mijn ouders Luc en Antoinette en mijn broer Wim. Het is een waarheid als een koe: pas als je in de miserie zit, ervaar je wie je echte vrienden zijn. Wevelgem is voor mij ideaal als uitvalsbasis, ik huur een appartement in de Koperdraadstraat. Slechts een boogscheut van het station, als ik les moet geven in Gent neem ik de trein. Hopelijk is het huis terug opgebouwd binnen een viertal maanden, en dan keer ik terug naar Zwevegem.”