Pan vergeten op vuur in Bissegem, buren schieten te hulp

Zaterdagavond werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een brand in de Bissegemse Heulestraat. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een pan die op het vuur was blijven staan. Een vrouw werd voor zorgen naar het ziekenhuis gebracht.

De noodoproep bereikte de hulpcentrale kort voor 21 uur. “We zagen hoe de dame in de tuin ten val kwam en maar niet recht raakte”, klonk het bij een bezorgde buur. “We riepen haar toe of we konden helpen maar merkten ook op hoe er rook vanuit haar woning kwam. We dachten dus dat er brand was ontstaan en belden de brandweer.”

Pan op het vuur

De hulpdiensten namen geen enkel risico en stuurden meteen het grote materiaal ter plaatse. Eenmaal binnen konden de spuitgasten vaststellen dat de rook afkomstig was van een pan die op het vuur stond te pruttelen, vergeten door de bewoonster van de woning. Het zorgde voor een fikse rookontwikkeling, zonder dat er vlammen mee gepaard gingen. Gelet op haar labiele toestand werd evenwel besloten haar naar het ziekenhuis over te brengen voor verdere zorgen.