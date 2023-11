Pan blijft op fornuis staan en vat vuur in Ieper: appartementsgebouw geëvacueerd

Zaterdagavond 11 november iets na half tien werd de Ieperse brandweer opgeroepen voor een brand langs de Westkaai in Ieper.

Bij aankomst van de spuitgasten bleek er een brandje geweest te zijn aan het kookfornuis van een appartement. Een pan is op het vuur blijven staan, deze heeft vuur gevat. Het volledige appartementsgebouw werd geëvacueerd.

De bewoners van het getroffen appartement waren op dat moment niet aanwezig in de woning. De kat des huizes werd gered. De schade is beperkt tot het fornuis, wel is er minimale rookschade in het appartement. Niemand raakte gewond.

(DBI)