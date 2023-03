Paarden ongedeerd na brand in loods op landbouwbedrijf

Langs de Bruggesteenweg in Ruiselede is woensdagavond brand uitgebroken in de loods van een landbouwbedrijf. Een bijgebouw liep zware schade op maar de rest van de hangar kon gevrijwaard worden. Enkele paarden in de buurt bleven ongedeerd.

Rond 19 uur merkte een passant op dat er heel wat rook uit de loods kwam. Hij verwittigde meteen de noodcentrale 112. De brandweerposten van Ruiselede en Wingene rukten uit.

Rook- en roetschade

“Bij onze aankomst was een ruitje in het bijgebouw van de loods al stuk gesprongen en waren er vlammen te zien”, aldus postoverste Johny Verfaillie van Wingene. “We konden het vuur zowel aan de voor- als achterkant bestrijden. De brand was dus snel onder controle.”

In een halfopen deel van de loods bevonden zich enkele paarden maar die bleven ongedeerd. De brand ging wel met heel wat rook gepaard waardoor de rest van de hangar en de inboedel, zoals een voertuig en een marktwagen, wel wat rook- en roetschade opliepen.

Kortsluiting

Wellicht veroorzaakte een kortsluiting de brand. In het bijgebouw was onder meer de omvormer van de zonnepaneleninstallatie aanwezig. Tijdens de interventie van de brandweer bleef de Bruggesteenweg een tijdlang plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. (Lsi)