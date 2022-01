Oververhitte pelletkachel zorgt voor flink wat rook in woning

Zondagnacht even over half één raakte een pelletkachel in een woonhuis langs de Moerkerksesteenweg in Vivenkapelle Damme oververhit.

De bewoners zagen hoe de kachel plots hevig begon te roken. Ze alarmeerden meteen de hulpdiensten.

Die waren snel ter plaatse en konden de oververhitte kachel snel blussen. Schade in de woning en aan de kachel is er nauwelijks.

Na een inspectie van de woning werd alles veilig bevonden en was het einde interventie.