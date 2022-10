Oververhitte kookplaat zorgt voor beperkte schade

Even paniek in de Ijzerwegstraat nadat woensdagavond de brandweer er massaal ter plaatse kwam. Een oververhitte kookplaat lag aan de bron van de noodoproep. Niemand raakte gewond.

Het waren de bewoners van de getroffen woning die rond 18 uur de hulpdiensten verwittigden. Bij het klaarmaken van het avondmaal merkten ze op hoe er plots rook van onder het kookfornuis kwam, waarmee de link naar een eventuele brand meteen werd gelegd.

“Het gaat om een type kookplaat waarbij de hitte naar onderen en naar de achterkant wordt afgeleid”, klonk het in een verklaring van de brandweerzone nadien. “Helaas kon die hitte hier helemaal niet weg, waardoor het geheel verhit is geraakt en is beginnen roken. De mensen handelden correct door ons te verwittigen want door die snelle reactie konden we de zaak in een handomdraai onder controle krijgen. We hebben de kookplaat uit de keuken verwijderd en hebben de nodige veiligheidscontroles uitgevoerd.”

Niemand raakte gewond en ook de schade bleef beperkt. Tijdens de interventie bleef de Ijzerwegstraat, een kleine eenrichtingsstraat, volledig voor het verkeer afgesloten.