Oververhitte kookplaat vat vuur in basisschool Het Noordveld in Brugge: drie personeelsleden preventief afgevoerd naar ziekenhuis

In basisschool Het Noordveld in Sint-Andries bij Brugge is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de refter van een school. Drie personeelsleden werden afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze licht bevangen raakten door de rook.

De hulpdiensten werden omstreeks 13 uur gealarmeerd nadat een elektrische kookplaat in de refter hevig begon te roken. Hoe dat kon gebeuren was niet meteen duidelijk. Wellicht bleef het vuur aanstaan of werd het per vergissing aangezet. Daardoor begon de kookplaat te roken. Door de grote rookontwikkeling werden drie personeelsleden licht bevangen. Ze werden preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle en ventileerde het gebouw. De leerlingen ondervonden weinig hinder en bleven ongedeerd.