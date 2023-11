Oververhit wafelijzer zorgt voor rookontwikkeling in woning

Maandagavond even na 19 uur merkten de bewoners van een rijhuis in de Sint-Jozefstraat in Sint-Jozef, Brugge een brandgeur en rook op in de woning.

Ze alarmeerden meteen de hulpdiensten die er een gloeiend heet wafelijzer aantroffen. De bewoner had dit verkeerdelijk ingeplugd en niet opgemerkt dat hij het wafelijzer ingeschakeld had in plaats van een pomp die hij eigenlijk wou aanschakelen. Met het wafelijzer uit te schakelen en buiten te laten afkoelen was het euvel verholpen. Schade was er niet.