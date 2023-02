Oven veroorzaakt kleine industriebrand bij Soubry

In een loods van pastafabrikant Soubry in de Ardooisesteenweg in Roeselare is vrijdagavond omstreeks 18.15 uur brand uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Bij de start van het weekend was er een grote rookpluim te zien boven een fabrieksgebouw van pastaproducent Soubry in de Ardooisesteenweg. Volgens de brandweer had een oven er vuur gevat, waarna de vlammen zich hadden verspreid.

De industriebrand was snel onder controle. Maar door de vele rookontwikkeling was het niet evident voor de hulpdiensten om met zekerheid vast te stellen dat het vuur volledig gedoofd was. Een ladderwagen en ambulance stonden alvast op post om in te grijpen.

De brandweer bleef even in de weer om na te blussen en een volledige controle binnenin het gebouw uit te voeren. Er vielen geen slachtoffers.