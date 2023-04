Oven vat vuur in JOC Ieper: “Vrijwilligers konden zelf blussen”

De brandweer moest zaterdagnamiddag uitrukken naar de Fochlaan, waar vuur was ontstaan in een oven van het Ieperse jeugdontmoetingscentrum.

Brandweer Westhoek kreeg de oproep zaterdag rond 17.20 uur. In de keuken van jeugdontmoetinscentrum JOC was een brandje ontstaan in een elektrische oven.

“De vrijwilligers konden het vuurtje zelf blussen, maar contacteerden de brandweer uit voorzorg”, zegt Dimitry Soenen, Iepers schepen van Jeugd (N-VA).

De brandweer droeg de oven naar buiten en ventileerde de bar en keuken van het JOC. Er vielen geen gewonden. “Het JOC kan gewoon openen zoals normaal”, besluit Soenen.

(TP)