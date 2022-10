Ouders zwaar verbrande Friedl: “Gasten Duinhelm moesten daar niet zijn”

Friedl Cornillie (27) uit Lichtervelde is één van de drie slachtoffers van de zware gasexplosie donderdag in het centrum van Oostende. De opvoedster bij Lizette, een lunch- en soepbar waar mensen met een beperking je bedienen, bracht eerst haar ‘gastjes’ in veiligheid en dat werd haar bijna fataal. Ze ligt met zware brandwonden in coma in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.

Friedl Cornillie – zorgzaam als ze was – evacueerde eerst de mensen met een beperking met wie ze werkte bij Lizette en ging daarna nog de sleutel halen bij een politieman, die de deur had gesloten. Ze zei nog dat ze blij was dat iedereen buiten was, maar toen was daar die verschrikkelijke ontploffing.

“De uitbater van de tattooshop aan de overkant heeft nog een deken over haar gegooid”, vertelt haar zwaar aangeslagen vader Patrick. “De andere opvoedster die er werkte, heeft ons dan gebeld. Mijn vrouw en ik zijn halsoverkop naar Oostende vertrokken, maar stonden eerst voor het verkeerde ziekenhuis. Friedl werd overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Ze is verbrand over de helft van haar lichaam, ook in het gezicht. Ze is stabiel, maar ligt nu in een coma. Haar wacht nu een heel lange revalidatie.”

Niet verantwoord

“Een gaslek kan je natuurlijk niets aan doen”, beseft hij. “Maar in de Christinastraat lopen al maanden grote rioleringswerken. Wij gingen vorige week nog eten bij Lizette en vroegen ons af hoe het mogelijk was dat de zaak niet tijdelijk gesloten werd. Het was daar goed om je poten te breken. Voor mensen met een beperking was dat echt gevaarlijk. Stel je voor dat ze in een metersdiepe put zouden tuimelen. En ook voor de klanten was het een gevaarlijke situatie.”

“Friedl en haar collega’s hadden al meerdere keren gezegd aan de directie dat het beter was om de zaak enkele maanden te sluiten, dat het niet meer verantwoord was om open te blijven. Door de werken kwamen er ook veel minder klanten over de vloer. Het overkoepelende Duinhelm is een vzw, die eigenlijk geen winst moet maken. Maar toch moest Lizette open blijven en kon er van sluiten geen sprake zijn.”

“Dat is wat ons kwaad maakt”, zucht Patrick. “Aan een gaslek kan je niets doen, maar die gasten van Duinhelm hadden daar niet moeten zijn. Als naar Friedl en haar collega’s geluisterd was, dan waren ze er ook niet. Stel je voor dat één of meerdere gasten met het syndroom van Down zo zwaar verbrand zouden zijn geraakt. We hebben de directie nu trouwens ook nog niet gehoord.”

Met hart en ziel

“Friedl werkte sinds een drietal jaar bij Duinhelm. Ze deed dat met volle enthousiasme, het was echt haar dada. Ze heeft het diploma van opvoedster, maar ook een diploma van traiteur-chocolatier. In het werk bij Lizette kwam die combinatie ook terug. Sinds kort was ze alleen gaan wonen op een appartement hier in Lichtervelde, vlakbij waar wij wonen. En nu is ze door het noodlot getroffen.”