Ouders van acteur Wim Stevens keren niet terug naar uitgebrand huis: “Met pijn in het hart”

Voor Jackie Stevens en Ghislaine Taghon was 2022 een jaar om snel te vergeten. Op dinsdag 8 februari brandde hun huis aan de Berkenstraat in Torhout uit. Het vuur ontstond aan de frietketel. Ze hebben er 54 jaar gewoond, maar keren niet terug naar hun geliefde wijk Don Bosco. Straks, een dik jaar na de ramp, nemen ze hun intrek in een nieuwbouwappartement in de Oostendestraat.

Jackie (80) en Ghislaine (78) hebben drie zonen, die allen al lang het huis uit zijn: Marc, Wim en Tom. De bekendste van de drie is Wim Stevens, de acteur die de rol van advocaat Tom De Decker speelt in de VRT-soap Thuis.

Keuken in mum van tijd in lichterlaaie

Jackie zat die noodlottige dinsdag omstreeks 11.15 uur in de zetel te lezen en Ghislaine was in de keuken bezig, toen er plots hoge vlammen sloegen uit de frietketel, die nochtans niet aanlag. Het aanzuigen van de dampkap zette de keuken in een mum van tijd in lichterlaaie. Blijkbaar was de bedrading van de frietketel oververhit geraakt. De gevolgen waren desastreus: het koppel kon weliswaar ongedeerd naar buiten vluchten, maar het interieur van hun huis werd grotendeels verwoest.

“Het wordt allemaal wennen, maar we nemen noodgedwongen een nieuwe start”

“We slaagden er nog in om de frietpot snel buiten te gooien, maar het kwaad was al geschied”, vertelt Ghislaine. “Meteen was ons huis onbewoonbaar. We hebben lang geaarzeld wat we met onze zo dierbare woning zouden doen, maar uiteindelijk hebben we met pijn in het hart beslist om ze te verkopen. Het huis werd in 1968 gebouwd en we hebben er 54 jaar met plezier gewoond. Maar daar maakte de brand een eind aan. De verkoop is intussen gebeurd.”

Het huis, de tuin en de buren missen

Totdat ze eind februari in hun nieuwe appartement hun intrek kunnen nemen, huren Jackie en Ghislaine een flat. “Onze nieuwe stek bevindt zich in de stadskern, wat uiteraard een voordeel is om boodschappen te doen en dergelijke”, zeggen ze. “Maar toch zullen we ons oude huis heel hard missen. En onze tuin met de mooie bloemen. Plus uiteraard de buren. Het wordt allemaal wennen, maar we nemen noodgedwongen een nieuwe start. Er staan wat jaren op onze teller, maar we blijven ons jong van geest voelen. Dus lukt het wel. We hebben geen keuze: we moeten vooruit.”

Steunbetuigingen en benefietacties

Na de brand kreeg het bekende echtpaar heel wat steunbetuigingen. Ghislaine is sterk actief geweest in het verenigings- en parochiale leven van de wijk Don Bosco, onder meer als bestuurslid van Samana. En dus besloot het bestuur van die vereniging om een actie ten voordele van het getroffen echtpaar op touw te zetten. Er werden duizenden cakejes gebakken en in zakjes van zes door Samana verkocht.

Voorts speelde Het Prethuis in het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere de komische benefietvoorstelling Weekendje Bouillon met en door Jeroen Maes en met Wim Stevens in een van de rollen. Ook de opbrengst daarvan ging naar het getroffen echtpaar.