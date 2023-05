Ouders dienen klacht in bij comité P na brand in Heule: “Onze zoon werd behandeld als een crimineel”

Een week na de verwoestende brand in de Hoge Dreef in Heule, dienen Steven Bossuyt en zijn vrouw Hilde Geldhof klacht in bij het comité P door de manier waarop hun zoon en bewoner van het huis die avond behandeld werd door de politie. De jongeman was erg over zijn toeren maar werd hardhandig overmeesterd en moest in de cel een naaktfouille ondergaan. “Hij had net een erg traumatische ervaring meegemaakt maar werd behandeld als een crimineel.”

Op donderdag 18 mei brak rond 21 uur brand uit in de huurwoning van Hilde Geldhof in de Hoge Dreef in Heule. Zij was op dat moment al grotendeels ingetrokken bij haar man Steven Bossuyt met wie ze afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje stapte. Hildes zoon nam het huurcontract over en woonde amper twee weken in het ouderlijke huis. De verhuis was nog volop bezig en overal stonden nog dozen met kledij, foto’s en dierbare herinneringen van zowel Hilde als haar zoon. Niemand was thuis toen de brand ontstond, de situatie was daarom al vrij ernstig toen de brandweer aankwam. De brandweer krijgt van Hilde en Steven overigens wel een pluim voor hun professionele aanpak van de moeilijk te blussen brand en de empathische benadering van Hilde en haar zoon.

Onwel

Toen ze bij de brand stond, werd Hilde echter onwel door alle emoties. “Ik voelde mijn benen onder me wegzakken”, vertelt Hilde. Ze werd verzorgd in een ambulance toen ook haar zoon aankwam. “Hij was uiteraard in shock en wou meteen zijn moeder zijn”, gaat Steven verder. “Maar blijkbaar was het belangrijk dat we eerst Hildes identiteitskaart konden tonen en in de paniek vonden we die even niet. Mijn stiefzoon mocht niet naar zijn moeder toe en is geflipt. Hij probeerde naar haar toe te lopen maar vijf agenten sprongen op hem en sloegen hem hardhandig in de boeien.”

Zoon aan het roepen

Hilde was intussen wat aan het bekomen in het huis van de buren en hoorde haar zoon roepen tot binnen. “Ik ging kijken en zag een vreselijk beeld, ze grepen hem vast bij zijn haren en hielden hem zo tegen de grond. Ze zaten met vijf man op hem, hij wist niet wat hem overkwam. Ik heb me over zijn hoofd gelegd om hem te kalmeren maar een agente zei dat ik hem enkel meer ophitste en joeg me hardhandig weg.”

Psychiatrie

“Ze hadden hem beter gewoon iets gegeven om te kalmeren. Ik heb nog op de crisisafdeling van psychiatrie gewerkt, voor mijn part mochten ze los door zijn kleren prikken of hem gedwongen meenemen naar psychiatrie. In plaats daarvan brachten ze hem naar het politiekantoor. Daar moest hij een naaktfouille ondergaan terwijl er zes agenten, waaronder vrouwen, op hem stonden te kijken en hem uitlachten. Achteraf zei hij dat hij van heel zijn leven nog niet zo vernederd geweest was. Zijn respect voor de politie is hij kwijt. Achteraf is er nooit een PV opgemaakt en hij is tot op vandaag nog niet verhoord geweest. We vinden dat dit niet kan en dienden daarom klacht in bij het comité P. Ook omdat er een agent het hele verhaal al vertelde in het café waar hij een flexijob doet, toch een schending van zijn beroepsgeheim.”

Trauma

“We houden er allemaal een trauma aan over, voor ons huwelijksfeest moesten we echt de knop omdraaien. Onze zoon staat vol blauwe plekken en kneuzingen, op het feest kon hij amper zitten of staan en moest hij pijnstillers nemen.”

Bij politiezone Vlas zijn ze voorlopig karig met commentaar: “Wij kunnen enkel zeggen dat we op de hoogte zijn van de klacht en onze volle medewerking verlenen aan het comité P.”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van zone Vlas.