Opvanglocatie Oekraïners tijdelijk gesloten na brand

Bij particulieren en in een hotel worden momenteel de 32 Oekraïense vluchtelingen opgevangen na een brand zaterdagavond.

Het voormalige hotel, dat al enkele jaren leeg stond, wordt sinds vorige maand gebruikt voor de opvang van 32 Oekraïense vluchtelingen. De brand ontstond zaterdagavond in de zekeringskast van de Bikersloft en werd grotendeels zelf geblust door de bewoners met poederblussers, waardoor er wel wat schade is.

“Er vielen geen gewonden bij de brand. De mensen werden in eerste instantie opgevangen in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Het was meteen duidelijk dat ze niet meteen terug konden. We vonden slaapplaatsen voor 16 mensen in hotel De Stokerij. Bij gastgezinnen werden de anderen opgevangen”, schetst schepen voor welzijn Romina Vanhooren (Open VLD). Ze nam ook zelf een moeder met twee kinderen in huis.

Ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) vangt momenteel een moeder met kind op. “De installatie in de Bikersloft was gekeurd. De brand is accidenteel ontstaan. Deze week wordt de schade gepoetst en de elektriciteit hersteld. Ik verwacht dat tegen het einde van de week de mensen terug kunnen. We kijken wel uit naar een tijdelijke groepsopvang voor de 16 mensen op hotel en de 16 mensen bij gastgezinnen. Die wordt wellicht gevonden in Ons Volk in Bredene, waar ook een groepsopvang is”, zo duidt de burgemeester.