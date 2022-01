Opvallend: hoogst aantal stalbranden, maar ‘slechts’ 49 dieren getroffen

In 2021 rapporteerde de pers over 11 stalbranden in West-Vlaanderen. Daarbij kwamen minstens 49 dieren om. Stuk voor stuk voorvallen die te betreuren zijn, maar wel een opmerkelijk cijfer. In alle andere provincies werden echter minder stalbranden geregistreerd, hoewel het slachtofferaantal daar vele malen hoger ligt.

Dat blijkt uit informatie die Animal Rights heeft verzameld. Mogelijks zijn deze aantallen echter een onderschatting van de werkelijkheid, volgens campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Wij kunnen ons louter baseren op de berichtgeving van de media. Heel wat branden halen de pers natuurlijk niet. Op politiek niveau worden nog steeds, zelfs na jarenlang aandringen, geen cijfers bijgehouden.”

Onafhankelijke onderzoeken gevraagd

In totaal stierven vorig jaar minstens 184.910 dieren in 25 stalbranden over het hele land. Bijna de helft van die branden vond dus in onze provincie plaats. Toch werden daarbij slechts 49 slachtoffers opgetekend. In zeven gevallen ging het namelijk gelukkig om branden waarbij de dieren gered konden worden of de stal op het moment van de brand leeg stond in afwachting van nieuwe dieren. Bij één stalbrand is het niet duidelijk of er al dan niet dieren aanwezig waren. De drie gevallen waar wel dieren omkwamen vonden plaats in Moerkerke (4 ooien en 6 lammen), Lo-Reninge (4 kalveren) en Noordschote (35 varkens).

Het hoge slachtofferaantal is volledig te wijten aan de industriële wijze waarop landbouwdieren worden opgesloten

In andere provincies vonden volgens de pers heel wat minder branden plaats (van 6 in Oost-Vlaanderen tot 1 in Henegouwen), maar het dodentol ligt op Vlaams-Brabant na vele malen hoger. Koplopers zijn Oost-Vlaanderen en Limburg. In beide provincies brandde onder andere een kippenstal uit waarbij respectievelijk 165.000 en 18.000 kippen omkwamen.

“Zo loopt het slachtofferaantal natuurlijk snel hoog op, dat is allemaal te wijten aan de industriële wijze waarop landbouwdieren worden opgesloten. In de stallen zitten dieren namelijk vaak nog opgesloten in groepskooien, kraamkooien of dekstallen. Dit zijn stuk voor stuk nauwe constructies van stalen pijpen en afscheidingsplaten. De op elkaar gepropte dieren kunnen bijgevolg onmogelijk zelf ontsnappen bij brand en ook voor de boer of brandweer is het moeilijk tot onmogelijk om hen te bevrijden”, klinkt het bij Animal Rights.

De organisatie pleit voor onafhankelijke onderzoeken bij elke stalbrand, zodat de oorzaak van de brand telkens kan achterhaald worden.