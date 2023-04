Opnieuw brandstichting in leegstaand gebouw Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald

In het leegstaande en verloederde vakantiecentrum Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald, bij Koksijde, werd zondag opnieuw brand gesticht. Het is de vierde keer in een groot jaar tijd dat er brand uitbreekt in het schoolgebouw, dat ook regelmatig vandalen aantrekt. Deze keer stonden houten vezelplaten en zetels in brand.

De brandweer moest zondagmiddag rond 17 uur opnieuw uitrukken aar het schoolgebouw Home Mathilde Schroyens op de hoek van de Veurnelaan met de Berglaan in Sint-Idesbald. Wandelaars die aan het zandkasteeltje passeerden, zagen iets smeulen in het gebouw en merkten rook op.

De brandweer kwam ter plaatse voor een gebouwbrand en trof op het gelijkvloers in de garages een kleine vuurhaard aan. Het ging om houten vezelplaten van kasten en zetels die in brand stonden. Het vuur kon snel gedoofd worden. De politie kwam eveneens ter plaatse, maar in het ganse gebouw werd niemand meer aangetroffen. Meer dan waarschijnlijk gaat het opnieuw om brandstichting, de vierde keer in een groot jaar tijd.

Brandstichtingen en vandalisme

Op 6 februari vorig jaar werden gordijnen binnen in brand gestoken en twee weken later werd brand gesticht in een oud wespennest. De brandweer kwam telkens ter plaatse en had alles snel onder controle. Bij die incidenten kon de politie niemand aantreffen.

Op 20 december werden de hulpdiensten opnieuw gealarmeerd voor een brand. Deze keer kon binnen een 66-jarige Fransman aangetroffen worden. Het ging om een dakloze man die afval in brand had gestoken om eten op te kunnen warmen. Naast de brandstichtingen gingen vandalen al verschillende malen te keer in het gebouw waarbij ramen en meubilair vernield werden. De site is ook in trek bij urban explorers voor fotografie, die weliswaar geen schade aanrichten, het blijft wel verboden.

Zeeklassen

Home Mathilde Schroyens, genoemd naar een ex-burgemeester van Antwerpen, werd in de jaren ’50 gebouwd door de stad Antwerpen. Het gebouw met aanpalend groot domein dat in de duinen ligt, was het verblijf voor duizenden Antwerpse kinderen die er op zeeklassen gingen. Maar door opgestapelde verliezen werd het pand in 2013 door het Antwerpse stadsbestuur verkocht voor 9 miljoen euro.

Sinds augustus 2014 staat het gebouw te verkommeren. Wat er met het gebouw zal gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De vele incidenten zijn een doorn in het oog van het stadsbestuur van Koksijde die er al diverse malen op aandrong om het domein beter te beveiligen. Dat gebeurde uiteindelijk ook vorig jaar toen er een omheining werd geplaatst. Sindsdien namen de incidenten wel af, maar vandalen en krakers weten nog steeds hun weg naar binnen te vinden. (JH)