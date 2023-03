Opendeur brandweerpost Lo start met schoorsteenbrand

De brandweerpost Lo van de brandweer Westhoek organiseerde op zondag 12 maart na een onderbreking van enkele jaren door corona nog eens een opendeurdag.

Maar vooraleer de brandweer de deuren van de kazerne kon openen, kwamen ze eerst nog in actie voor een schoorsteenbrand iets verderop in de Zuidstraat. De brand werd door een brandweerman zelf opgemerkt bij het buitenzetten van de voertuigen voor de opendeurdag. De brandweer was dan ook snel ter plaatste en had alles vlug onder controle.

Nieuwe tankwagen

Na de interventie keerden de spuitgasten terug naar de kazerne, net op tijd om de eerste bezoekers te verwelkomen. Tijdens de opendeurdag werd onder meer de nieuwe tankwagen voorgesteld. Die vervangt de oude, een voormalige melkvrachtwagen die de brandweermannen destijds zelf ombouwden tot tankwagen. “De nieuwe tankwagen komt niet te vroeg”, zegt postoverste Kapitein Guido Snick. “De pomp van de huidige tankwagen heeft zijn beste tijd gehad.”

Ook de federale politie en de politiezone Spoorkin waren op de opendeurdag met een stand aanwezig. In de tuimelwagen konden de bezoekers aan den lijve ondervinden hoe het voelt om met de wagen overkop te gaan. In de namiddag demonstreerden de Jeugdbrandweer Westhoek en de brandweerpost Lo-Reninge hun kunnen tijdens twee demonstraties.