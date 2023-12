Opberghok gaat in de vlammen op

In de Filip Van Arteveldestraat in Westrozebeke ontstond dinsdag rond het middaguur een brand in een opberghok nabij een woning. De bewoonster merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die kon het vuur snel blussen.

Iets voor 12 uur merkte de bewoonster dat er een probleem was met de elektriciteit in haar woning. Toen ze in een opberghok langs de achterzijde van haar woning ging kijken merkte ze een grote rookontwikkeling op. De vrouw verwittigde onmiddellijk de brandweer. Brandweerwagens uit Westrozebeke, Staden en Roeselare snelden ter plaatse.

“We kregen het vuur snel onder controle. Doordat er heel wat materiaal opgeslagen ligt in de ruimte hadden we toch wat werk. We namen een stukje dak van het opberghok weg om zo beter bij de brand te geraken.” De schade bleef uiteindelijk beperkt tot het opberghok en het materiaal er in. De oorzaak van de brand is accidenteel. Het vuur ontstond in de omgeving van een verzameldoos van elektriciteitsdraden.