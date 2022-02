Opa en kleinzoon ontsnappen aan zware brand in Wervik, huis is onbewoonbaar

Brandweer Westhoek werd om 14.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Groenstraat in Wervik.

Bij aankomst van de brandweer was de woning volledig gehuld in rook. De brandweer stelde een brandhaard vast achteraan de woning in de keuken. De brand kende een uitbreiding naar het dak. De keuken brandde volledig uit. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.

Een kindje en de grootvader waren aanwezig in de woning op het moment van de brand, maar raakten tijdig buiten.

De lokale politie zorgt samen met de stad voor opvang van de getroffenen. Niemand raakte gewond. (DBI)