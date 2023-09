Oostends burgemeester Bart Tommelein: “Brand in nightclub The Truth is opzettelijk aangestoken, parket neemt dossier in handen”

In nightclub The Truth, op de hoek van de Langestraat met de Madridstraat in Oostende, woedde zondagmiddag een uitslaande brand met veel rookontwikkeling. De brandweer is massaal ter plaatse. De nightclub geniet geen onberispelijke reputatie in Oostende. Volgens burgemeester Bart Tommelein is er sprake van opzettelijke brandstichting.



Slachtoffers?

Brandweer en politie zijn ter plekke aanwezig. Er is veel rookontwikkeling. Het gebouw bevindt zich op amper honderd meter van Casino Kursaal in Oostende. Tijdens de bluswerken was er lange tijd onzekerheid of er zich mensen in het gebouw bevonden. Gelukkig bleek dit niet het geval te zijn.

Nightclub The Truth in de Langestraat in Oostende, aan het Monacoplein, stond zondag in lichterlaaie.

Ook over de oorzaak van de vuurhaard – accidenteel of aangestoken ? – tastte de brandweer aanvankelijk in het duister. Prioriteit was om de brand onder controle te krijgen en om te vermijden dat die oversloeg op aanpalende gebouwen.

Incidenten

Nightclub The Truth heeft geen onberispelijke reputatie in Oostende. Vorig najaar zag burgemeester Bart Tommelein zich genoodzaakt om de nachtclub een maand lang te sluiten, na verschillende incidenten. In augustus en september 2022 moest de politie voor verschillende opstootjes en incidenten tussenbeide komen in en rond de zaak.

De openbare orde kwam hierbij meermaals ernstig in het gedrang, ook de openbare reinheid liet zwaar te wensen over. De politie stelde ook inbreuken vast rond de wettelijk vereiste private veiligheid. Er werden voorafgaande aan de sluiting meerdere processen-verbaal opgesteld.

Brandstichting

Over de brand zondagmiddag deden daarom vele geruchten de ronde. Er werd zelfs beweerd dat er sprake is van kwaad opzet en dat er een molotovcocktail in de nightclub gegooid werd. In de loop van de namiddag onderzocht de politie de camerabeelden in de Langestraat, daarop is te zien dat de vuurhaard effectief aangestoken werd. De dader kon nog niet geïdentificeerd worden.

Burgemeester Bart Tommelein, die ter plaatse kwam, is formeel: “Er is sprake van opzettelijke brandstichting, en dat overdag, als er zoveel volk rondloopt in de Langestraat. Uit verschillende camerabeelden kon opgemaakt worden dat er sprake is van kwaad opzet. Daarop is duidelijk te zien hoe iemand de brand sticht. Maar het gaat niet om het gooien van een molotovcocktail. Het parket van West-Vlaanderen neemt de zaak over, onderzoekt het misdrijf en stelt een branddeskundige aan. De ravage is groot, de nightclub is volledig verwoest.”