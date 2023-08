Oorzaak brandgeur in woning snel ontdekt: transformator spot doorgebrand

De brandweer van Diksmuide rukte dinsdagnacht even voor middernacht uit naar een woning in Pervijze waar een sterke brandgeur in huis hing. Een probleem met een keukenspot lag aan de oorzaak.

Even voor middernacht wilden de bewoners van een woning in de Nieuwpoortstraat in Pervijze gaan slapen. Toen ze hun verlichting uitdeden merkten ze plots een sterke brandgeur op. Rook zagen ze niet maar de brandlucht bleef wel hangen. Daarop handelden ze meteen door de elektriciteit uit te schakelen en de brandweer te verwittigen.

Transformator

“We konden de oorzaak vrij snel vinden”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide. “In de keuken bleek de transformator van een spot te zijn doorgebrand en dat gaf de brandgeur af. We konden de transformator verwijderen en voor het overige hoefden we niet in te grijpen. Gelukkig hebben de mensen goed gereageerd en dit ontdekt voor ze gingen slapen.” De bewoners zelf verluchtten nog even hun huis voor ze gingen slapen. (JH)