Ooggetuige ziet hoe kledij van winkelbediende vuur vat: “Ze rende brandend als een toorts de straat op”

“Als een brandende toorts liep de winkelbediende de Wollestraat over, het House of Waffles binnen. Die bloedstollende feiten staan op mijn netvlies gebrand”, vertelt Alain Quataert, bediende van het Torture Museum Oude Steen in Brugge. Hij was ooggetuige van het feit dat een Brugse winkelbediende zichzelf woensdag accidenteel in brand stak.

Op het moment van de feiten, klom Alain Quataert net de trappen op van het foltermuseum in de Wollestraat, dat onder en naast souvenirwinkel House of Seasons gevestigd is. Hij wou eventjes een luchtje scheppen. Net toen liep de winkelbediende van dat winkeltje, een dame van middelbare leeftijd, brandend de shop uit. Haar onderste kledij had vuur gevat, omdat ze blijkbaar te dicht bij het mobiel verwarmingstoestel aan de kassa aangeleund had.

Paniek

“Ik zag hoe ze in paniek de straat op rende, brandend als een toorts. Omdat niemand op straat haar onmiddellijk kon helpen, liep ze House of Waffles binnen. Zowel de souvenirwinkel als de tearoom zijn immers eigendom van de familie Vandenbossche. Wellicht zocht ze hulp bij iemand die ze kende”, vervolgt ooggetuige Alain Quataert.

Alain Quataert © KW

“In de horecazaak stonden ze eventjes perplex: hun zaak zat vol toeristen, het interieur bevat veel hout. Het gevaar bestond dat ook die zaak in lichterlaaie raakte.”

“Het personeel van House of Waffles doofden de vlammen met een brandblusser en emmers water”

“Het slachtoffer is terug naar buiten gelopen, met in haar kielzog enkele kelners van House of Waffles. Vervolgens is de brandende dame gestruikeld in de passage die naar haar winkel en naar het foltermuseum leidt. Gelukkig heeft het personeel van House of Waffles snel en correct ingegrepen. Een van hen heeft een brandblusser leeggespoten op de brandende kleren, anderen rukten met meerdere emmers water aan.”

In shock

“Tegelijkertijd werden de hulpdiensten verwittigd. De vrouw was zwaar verbrand en in shock. Hoe erg ze eraan toe is, weet ik niet. Ze werd eerst naar het AZ Sint-Jan en vervolgens naar het UZ in Gent overgebracht. Ze vertoonde erg zware brandwonden. Het enige positieve is dat ze niet in haar aangezicht verband is.”

“De materiële schade is beperkt. De souvenirwinkel vatte geen vuur, enkel het tapijt van de passage naar ons museum is beschadigd. Dat is zo erg niet. Hopelijk overleeft het slachtoffer haar brandwonden”, aldus Alain Quataert. House of Seasons is tijdelijk dicht.

De eigenares van House of Seaons wil liever niks kwijt over de feiten, noch over de evolutie van de toestand van het slachtoffer: “De familie vraagt respect voor de privacy van de vrouw.”