Even voor 10.00 uur vrijdagmorgen werd in de kelder van een winkelpand in de Sint-Amandstraat in Brugge een brandgeur en rook waargenomen.

De brandweer doorzocht de lokalen met onder andere een warmtecamera maar kon niet onmiddellijk een hittebron vinden. Schade in de winkel of in de gebouwen is er niet. Voorlopig is de oorzaak van de brandgeur nog niet gekend.