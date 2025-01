Zaterdagmorgen rond half twaalf deed zich bij afbraakwerken in een stal op een hoeve in de Korenbloemstraat in Torhout een ontploffing voor.

De landbouwer was aan het werk in de stal die afgebroken zal worden, toen ter hoogte van een oude ketel een steekvlam ontstond en een ontploffing plaatsvond.

De brandweer kwam ter plaatse en voerde metingen uit, om zeker te zijn dat er geen giftige stoffen en gassen na de ontploffing vrijgekomen waren. De stal werd geventileerd.