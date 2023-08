Ongelukje met onkruidbrander zet papiercontainer in Koksijde in lichterlaaie

De brandweer van Oostduinkerke moest donderdagochtend uitrukken naar de Dorpplaats in Wulpen waar een papiercontainer binnen in lichterlaaie stond. Dat werd veroorzaakt na een ongelukje met een onkruidbrander. De brandweer had er uiteindelijk liefst anderhalf uur werk mee.

Bewoners die donderdag rond 10.30 uur op de Dorpplaats aan de papiercontainers passeerden, keken vreemd op. Uit een van de containers kwam aan de onderzijde nogal wat rook. De invoer bovenaan bleek zwartgeblakerd te zijn.

Fikse brand

De twee containers staan er voor de bewoners die hun papier niet kunnen meegeven met een ophaalronde en alles daar dan kwijt kunnen. De bewoners belden de brandweer die snel ter plaatse was.

“Er woedde in de container zelf toch een fikse brand”, zegt brandweerluitenant Marc Villé van post Oostduinkerke. “Het papier en karton binnen stond in lichterlaaie en dat zorgde voor nogal wat rook.”

Onkruidbrander

“We hadden aanvankelijk het raden naar hoe dit kon gebeuren. Het leek onwaarschijnlijk dat er iets brandbaars tussen het papier zat. Een groenarbeider van de gemeente kwam daarna met het antwoord.”

“Hij was even voordien bezig geweest met een onkruidbrander op gas in de buurt van de containers. Wellicht kwam hij te dicht en schoot het papier door de spleten aan de onderzijde in brand.”

Container beschadigd

“We moesten een voertuig van de gemeente laten komen met haakarm om de container op te heffen en ter plaatse te legen. Pas daarna konden we alles blussen. In totaal waren we toch anderhalf uur bezig.”

Daarna kon al de verbrande smurrie opgeruimd worden. De container zelf is ook beschadigd. (JH)