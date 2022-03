Onderbuur gaat vlammen te lijf bij zware keukenbrand in Aartshertogstraat : “Ik zie mezelf niet als held”

Toen zondagavond brand uitbrak op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Aartshertogstraat in Oostendse wijk Mariakerke twijfelde de bewoner van de eerste verdieping geen seconde. De dertiger ging de vlammen te lijf en raakte zelf bevangen door de rook. “Ieder normaal mens had op die manier gereageerd.”

De bewoners van de Aartshertogstraat 64 sloegen zondagavond alarm. In de keuken van het appartement op de hoogste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw was brand uitgebroken in de keuken. “Ik zat in de zetel en hoorde een soort van geroep of gekrijs”, zegt de bewoner van de eerste verdieping, die liever niet met naam en toenaam in de krant komt. “Ik dacht eerst dat er buiten iets aan de hand was, maar een minuut later was er opnieuw gekrijs en toen merkte ik dat het geroep en getier van boven kwam. Toen ik op mijn terras ging kijken, zag ik mijn bovenbuurman met zijn armen zwaaiend roepen dat het bij hem brandde.”

Enkele jaren geleden ben ik zelf alles verloren en ik heb moeten vechten voor wat ik nu heb

De bewoner van de eerste verdieping haastte zich naar boven om zijn bovenbuurman te helpen. “Zijn keuken stond ondertussen al in lichterlaaie”, zegt de man. “Ik heb hem vastgegrepen en zo via de trap naar beneden gebracht. Daarna ben ik terug naar binnen gelopen. Waarom? Enkele jaren geleden ben ik zelf alles verloren en ik heb moeten vechten voor wat ik nu heb. Verder wil ik daarover niet uitweiden, maar ik wou vooral het gebouw en daarbij mijn eigen inboedel redden. Ik nam elke brandblusser van elk verdiep mee en ging de vlammen te lijf.”

Veel erger voorkomen

Ondanks dat de vlammen al tot tegen het plafond sloegen, slaagde de onderbuurman er toch in de vlammen klein te krijgen. “Hoe ik het precies klaargekregen heb, is ook mij een raadsel, maar het belangrijkste is dat het gelukt is. Net op het moment dat de vlammen gedoofd waren, kwam de brandweer toe. Die zeiden dat ik veel erger had voorkomen. Een held? Neen, zo zie ik mezelf niet. Ik wou vooral ook de andere appartementen vrijwaren. Mijn eigen inboedel staat daar ook, hé. Ik ben al lang blij dat er – met uitzondering van het appartement op de derde verdieping dan – geen schade is aan de andere appartementen. Alleen de stank hangt hier nog wat rond”, aldus de man.

Bevangen door de rook

De brand bleef beperkt tot het bovenste appartement, maar door het blussen raakte ook de onderbuurman bevangen door de rook. Zowel hij als de bewoner van het appartement waar het gebrand heeft, moesten naar het ziekenhuis ter controle. De onderbuurman mocht gisteravond het ziekenhuis al verlaten. De bewoner van het andere appartement moest een nacht blijven ter observatie en kan voorlopig bij familie terecht.

Op de derde verdieping verbleven ook drie katten, waarvan maar een van hen levend terug werd gevonden. De twee andere katten zijn waarschijnlijk gevlucht via een raam aan de achtergevel. Het appartement waar de brand uitbrak, is tijdelijk onbewoonbaar. Een pan op het vuur lag aan de basis van de brand.