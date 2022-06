Omstanders kunnen met alerte reactie erger voorkomen als oldtimer plots vuur vat op evenement in Otegem

Even paniek zondagnamiddag op een oldtimertreffen in Otegem. Daar had een bolide vuur had gevat. Een brandblusser voorkwam erger.

Het oldtimertreffen zondag in Otegem, werd een schot in de roos. Iets meer dan 200 oldtimers tekenden present. Er was een uitgebreid gamma aan oude bolides te bewonderen.

Er was niet alleen een show waarbij de wagens stil stonden. De deelnemers konden ook een rondrit maken in het landelijke deel van Zwevegem. De organisatoren waren zeker in hun nopjes. “Een nieuw recordaantal deelnemers, prachtig weer en heel wat bezoekers. Meer kunnen we ons niet wensen”, zegt Dieter van Herpe.

Plots in brand

‘s Namiddags was er wel een klein ongeluk toen een oldtimer plots in brand vloog. Gelukkig reageerden omstaanders alert door de wagen nog uit de rij auto’s te duwen en met een brandblusapparaat te blussen. In geen tijd waren de vlammen bedwongen waardoor ook de schade eerder beperkt bleef.